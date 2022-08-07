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ВСУ продвигаются в направлении Изюма, - депутат горсовета

Фото: ВСУ продвигаются в направлении Изюма (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся в направлении Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Изюмского городского совета Максима Стрельника в эфире телемарафона.

"Военные находятся в приподнятом настроении. Истощены, но еще есть силы бить врага и считаться до Изюма. Есть успехи, я не могу о них говорить, но наши военные сунут в направлении Изюма", - сказал он.

Напомним, ISW сообщало, что отвод части оккупационных войск из Донецкой области лишит россиян необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для украинских войск начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Эксперты также отмечают, что если Украина сможет усилить наступление на Изюм и одновременно переходить в контрнаступление на Херсонском направлении, то оккупантам под Харьковом, вероятно, придется отступать.

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