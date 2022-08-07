RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма, - депутат міськради

Фото: ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ізюмської міськой ради Максима Стрельника в ефірі телемарафону.

"Військові перебувають у піднесеному настрої. Виснажені, але ще є сили бити ворога та рахуватися до Ізюма. Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", - сказав він.

Нагадаємо, ISW повідомляло, що відведення частини окупаційних військ з Донецької області позбавить росіян необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для українських військ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Експерти також зазначають, що якщо Україна зможе посилити наступ на Ізюм і одночасно переходити в контрнаступ на Херсонському напрямку, то окупантам під Харковом, ймовірно, доведеться відступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України