ВСУ продолжают освобождать окрестности Харькова. Под контроль вернули четыре села

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, в результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.

Ранее мы сообщали, что ВСУ освободили село под Харьковом. Отмечается, что Россия атаковала с него жилые массивы города.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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