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ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села

Український військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, у результаті наступу підрозділів Сил оборони України у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили село під Харковом. Зазначається, що Росія атакувала з нього житлові масиви міста.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 66-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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