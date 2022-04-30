ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова. Під контроль повернули чотири села

Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, у результаті наступу підрозділів Сил оборони України у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили село під Харковом. Зазначається, що Росія атакувала з нього житлові масиви міста.

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