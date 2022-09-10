ВСУ продолжают наступать. Освободили почти 2000 километров территории, - Зеленский

Контрнаступление украинской армии продолжается. Военные с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 километров территории.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, сообщает РБК-Украина.
"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории". - сказал глава государства.
В то же время, как отметил Зеленский, российские оккупанты сейчас демонстрируют лучшее, что умеют, - убегают.
Отметим, что на 8 сентября было известно об освобождении более 1000 квадратных километров украинской территории.
Напомним, вчера Зеленский заявлял, что украинским военным удалось вернуть под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Также военные продвигаются и на Херсонском направлении.
Сегодня российский Генштаб заявил о "переброске" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом российское командование решило скрыть провал и побег своих войск из Харьковской области.
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