ЗСУ продовжують наступати. Звільнили майже 2000 кілометрів території, - Зеленський

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території". - сказав глава держави.

Водночас, як зазначив Зеленський, російські окупанти зараз демонструють найкраще, що вміють, - втікають.

Зазначимо, що станом на 8 вересня було відомо про звільнення понад 1000 квадратних кілометрів української території.