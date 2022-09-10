ЗСУ продовжують наступати. Звільнили майже 2000 кілометрів території, - Зеленський

Контрнаступ української армії продовжується. Військові з початку вересня звільнили від російських окупантів вже майже 2000 кілометрів території.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.
"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території". - сказав глава держави.
Водночас, як зазначив Зеленський, російські окупанти зараз демонструють найкраще, що вміють, - втікають.
Зазначимо, що станом на 8 вересня було відомо про звільнення понад 1000 квадратних кілометрів української території.
Нагадаємо, вчора Зеленський заявляв, що українським військовим вдалося повернути під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Також військові просуваються і на Херсонському напрямку.
Сьогодні російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюма на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал та втечу своїх військ з Харківської області.
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