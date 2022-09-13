UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продолжают гнать оккупантов из Харьковской области: что изменилось с утра (карта)

Фото: карта боевых действий в Украине обовилась к вечеру (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Карта боевых действий в Украине, учитывая утреннюю обстановку, снова обновилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.

По данным карты, произошло изменение на Харьковском направлении в пользу ВСУ. Украинские военные заняли часть территории, которая еще утром находилась в "серой зоне", за нее еще утром шли бои. Но по данным на сейчас оккупанты продолжают отступать.

Напомним, согласно утренней карте, возле Лимана Донецкой области по сравнению со вчерашним днем расширилась "серая зона". Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине