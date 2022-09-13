Ситуация возле Лимана меняется: появилась актуальная карта боевых действий в Украине
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине на вторник, 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP.
Согласно карте, возле Лимана Донецкой области, по сравнению со вчерашним днем, расширилась "серая зона". Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся.
В районе недавно освобожденных Купянска и Изюма ВСУ продолжают вести контрнаступление, российские оккупанты продолжают отступление. На Херсонском направлении ситуация остается неизвестной вв районе населенного пункта Архангельское.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.
Напомним, украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области 30 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.