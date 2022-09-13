ЗСУ продовжують гнати окупантів із Харківської області: що змінилося зранку (мапа)

Мапа бойових дій в Україні з огляду на ранкову обстановку знову оновилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP .

За даними карти, відбулася зміна на Харківському напрямку на користь ЗСУ. Українські військові зайняли частину території, яка ще вранці знаходилася у "сірій зоні", за неї ще вранці точилися бої. Але за даними на сьогодні окупанти продовжують відступати.

Нагадаємо, згідно з ранковою картою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.