ЗСУ продовжують атакувати росіян у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука .

Варто зауважити, що зараз українські війська намагаються витіснити окупантів з Херсонської області. Останніми тижнями там проводяться контратаки.

"Протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних сил та сил противника на території Херсонської області біля Криворізького району", - розповів чиновник.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що Збройні сили України найближчими днями або тижнями можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також ми писали, що за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

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