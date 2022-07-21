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Войска РФ нанесли удар из РСЗО по Славянской общине: есть раненые

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Донецк, Четверг 21 июля 2022 14:16
Войска РФ нанесли удар из РСЗО по Славянской общине: есть раненые Фото: Войска РФ нанесли удар из РСЗО по Славянску (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Славянской территориальной общине в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы городской военной администрации Вадима Ляха.

"К сожалению, наша община вновь подверглась обстрелам. Снова РСЗО, кассетные заряды. Ранены двое жителей Билбасовки. Берегите себя", - заявил Лях.

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

Также российская армия нанесла удар по центральному рынку Бахмута. Вследствие чего там произошел пожар на площади 100 метров квадратных.

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