UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ВСУ предупредили о российских разведчиках-диверсантах в Одесской области

Автор: Наталья Юрченко

На территории Одесской области появились группы российских разведчиков-диверсантов. Их заметили в Бессарабском и Черноморском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Генштаба ВСУ.

"Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.

Напомним, согласно последним данным, российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области.

РБК-Украина ранее сообщало, в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуОдесса