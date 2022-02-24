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У ЗСУ попередили про російських розвідників-диверсантів в Одеській області

Автор: Наталія Юрченко

На території Одеської області з'явилися групи російських розвідників-диверсантів. Їх помітили в Бессарабському і Чорноморському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Генштабу ЗСУ.

"Відзначається робота диверсійно-розвідувальних груп в Бессарабському операційному районі і Чорноморській операційній зоні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ - Херсон, Чаплинка - Каховка.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська пішли на прорив державного кордону в Київській області.

РБК-Україна раніше повідомляло, у Чернігівській області українські війська відбили наступ противника.

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