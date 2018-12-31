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Для ЗСУ збудували навчальний комплекс "Бій у населеному пункті"

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 17:23
Для ЗСУ збудували навчальний комплекс "Бій у населеному пункті"
Фото: будівлі на території навчального місця (Юрій Бірюков)

На будівництво витратили майже 40 млн гривень

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ (військова частина А4150, також відома як Яворівський військовий полігон)  завершено будівництво навчального місця "Бій в населеному пункті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Як зазначається, тендер на будівництво навчального місця був оголошений в травні 2018 року. Будівництво планували завершити до 31 грудня 2018 року. Витрати склали майже 40 млн гривень.

Повідомляється, що на базі цього навчального місця може одночасно займатись до трьох рот на день та одна рота під час проведення занять уночі.

Серед занять які плануються проводитися у наступному місяці у навчальному місці, зокрема, будуть оборона та наступ в умовах населеного пункту, патрулювання в умовах населеного пункту, виконання пошукових операцій в населеному пункті, дії на техніці в умовах населеного пункту, проведення інших практичних занять за різними темами.

Фото: будівлі на території навчального місця (Юрій Бірюков)

РБК-Україна повідомляло, що у 2019 році ВМС ЗСУ продовжать приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримають нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння. 

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" упродовж 2018 року передав до Збройних сил України (ЗСУ) понад 2500 одиниць високоточного озброєння. 

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