ВСУ постепенно освобождают наши земли: сводка Генштаба об оперативной обстановке

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на окончание 36-х суток противостояния российскому вторжению, и об отраженных вражеских атаках на разных направлениях.
Об этом 1 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Генштаба ВСУ.
Оккупанты не добились успеха в блокировании Киева и захвате столицы и, понеся значительные потери в личном составе и технике, на время были вынуждены отказаться от этой цели, поставленной Кремлем.
"Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
В Генштабе считают, что в ближайшее время враг будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.
На Волынском направлении - ситуация без изменений.
На Полесском направлении противник занимался перегруппировкой войск. Оккупанты вывели на территорию Беларуси до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности ожидается их перемещение на другие направления.
На Сиверском направлении враг осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков, устраивают артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от Изюма враг пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Все - без успеха.
На Донецком направлении российские оккупанты не проводили активных наступательных действий. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Противник нарастил группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.
На Южнобужском направлении враг пытался совершить наступательные действия в направлении н.п. Александровка Николаевской области.
Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
ВСУ продолжают наносить огневое поражение противнику, рассредоточенного в районе Изюма, Каменки, Тихоцкое, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага в направлениях Славянска и Барвенково.
Были отражены попытки обхода войсками РФ позиций украинских войск в районах Попасной и Новотошковского.
"Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - рассказали в Генштабе.
ВСУ также отразили наступление противника в районе Марьинки.
Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.
"На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны", - говорится в сводке.
В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что на северном направлении оккупанты массово отступают. Глава государства отметил, что вероятно это часть планов войск РФ по передислокации.
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