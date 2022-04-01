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Севернее Киева продолжается изгнание оккупантов из Украины, - Зеленский

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 00:17
Севернее Киева продолжается изгнание оккупантов из Украины, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские войска на северном направлении массово отступают. Но он подчеркнул, что вероятно это часть их планов по передислокации сил на другие направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Уверен, что каждому и каждой из нас очень приятно читать новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это правда, наши Вооруженные силы и Национальная полиция, Национальная гвардия, разведка – они молодцы, искренне благодарим. Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов", - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, российские войска больше не выдерживают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Но глава государства также отметил, что отвод русских войск – это часть их тактики. Но все планы противника известны. Российская армия явно отходит на тех направлениях, где они терпят поражения, чтобы сосредоточиться на других, очень важных.

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