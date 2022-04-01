ЗСУ поступово звільняють наші землі: зведення Генштабу про оперативну обстановку

Окупанти не домоглися успіху в блокуванні Києва і захопленні столиці та, зазнавши значних втрат в особовому складі і техніці, тимчасово були змушені відмовитися від цієї мети, поставленої Кремлем.

"Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі вважають, що найближчим часом ворог намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних і східних регіонах Україна.

На Волинському напрямку - ситуація без змін.

На Поліському напрямку противник займався перегрупуванням військ. Окупанти вивели на територію Білорусі до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності очікується їх переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку ворог здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків, влаштовують артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. В районі на південь від Ізюма ворог намагається зломити опір українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони з займаних позицій і продовжити наступ у напрямку Слов'янськ. Все - без успіху.

На Донецькому напрямку російські окупанти не проводили активних наступальних дій. Ворог зосередився на продовженні штурму Маріуполя. Противник наростив угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, створеної з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався вчинити наступальні дії в напрямку н.п. Олександрівка Миколаївської області.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному і Північно-Східному напрямках.

ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження противнику, розосередженого в районі Ізюму, Кам'янки, Тихоцьке, щоб не допустити подальшого просування ворога в напрямках Слов'янська і Барвінкове.

Були відбиті спроби обходу військами РФ позицій українських військ у районах Попасної та Новотошківського.

"Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з підрозділами інших складових сил оборони України утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя", - розповіли в Генштабі.

ЗСУ також відбили наступ противника в районі Мар'їнки.

Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

"На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують відступаючого ворога, проривають оборонні позиції окупантів і поступово звільняють українські землі.