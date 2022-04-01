ВСУ постепенно освобождают наши земли: сводка Генштаба об оперативной обстановке

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на окончание 36-х суток противостояния российскому вторжению, и об отраженных вражеских атаках на разных направлениях.

Об этом 1 апреля сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сводку Генштаба ВСУ .

Оккупанты не добились успеха в блокировании Киева и захвате столицы и, понеся значительные потери в личном составе и технике, на время были вынуждены отказаться от этой цели, поставленной Кремлем.

"Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

В Генштабе считают, что в ближайшее время враг будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

На Волынском направлении - ситуация без изменений.

На Полесском направлении противник занимался перегруппировкой войск. Оккупанты вывели на территорию Беларуси до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности ожидается их перемещение на другие направления.

На Сиверском направлении враг осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков, устраивают артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от Изюма враг пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Все - без успеха.

На Донецком направлении российские оккупанты не проводили активных наступательных действий. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Противник нарастил группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

На Южнобужском направлении враг пытался совершить наступательные действия в направлении н.п. Александровка Николаевской области.

Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

ВСУ продолжают наносить огневое поражение противнику, рассредоточенного в районе Изюма, Каменки, Тихоцкое, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага в направлениях Славянска и Барвенково.

Были отражены попытки обхода войсками РФ позиций украинских войск в районах Попасной и Новотошковского.

"Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - рассказали в Генштабе.

ВСУ также отразили наступление противника в районе Марьинки.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

"На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны", - говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.