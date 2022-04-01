ЗСУ поступово звільняють наші землі: зведення Генштабу про оперативну обстановку
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах станом на закінчення 36-ої доби протистояння російському вторгненню, та про відбиті ворожі атаки на різних напрямках.
Про це 1 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.
Окупанти не домоглися успіху в блокуванні Києва і захопленні столиці та, зазнавши значних втрат в особовому складі і техніці, тимчасово були змушені відмовитися від цієї мети, поставленої Кремлем.
"Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі вважають, що найближчим часом ворог намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних і східних регіонах Україна.
На Волинському напрямку - ситуація без змін.
На Поліському напрямку противник займався перегрупуванням військ. Окупанти вивели на територію Білорусі до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності очікується їх переміщення на інші напрямки.
На Сіверському напрямку ворог здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків, влаштовують артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста. В районі на південь від Ізюма ворог намагається зломити опір українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони з займаних позицій і продовжити наступ у напрямку Слов'янськ. Все - без успіху.
На Донецькому напрямку російські окупанти не проводили активних наступальних дій. Ворог зосередився на продовженні штурму Маріуполя. Противник наростив угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, створеної з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.
На Південнобузькому напрямку ворог намагався вчинити наступальні дії в напрямку н.п. Олександрівка Миколаївської області.
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному і Північно-Східному напрямках.
ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження противнику, розосередженого в районі Ізюму, Кам'янки, Тихоцьке, щоб не допустити подальшого просування ворога в напрямках Слов'янська і Барвінкове.
Були відбиті спроби обходу військами РФ позицій українських військ у районах Попасної та Новотошківського.
"Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з підрозділами інших складових сил оборони України утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя", - розповіли в Генштабі.
ЗСУ також відбили наступ противника в районі Мар'їнки.
Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.
"На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони", - йдеться у зведенні.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують відступаючого ворога, проривають оборонні позиції окупантів і поступово звільняють українські землі.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на північному напрямку окупанти масово відступають. Глава держави зазначив, що ймовірно це частина планів військ РФ з передислокації.
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