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ВСУ пополнили список трофеев двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У"

Фото: ВСУ пополнили список трофеев двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области ВСУ пополнили список трофеев двумя почти новыми бронированными машинами оккупанта. Также украинские военные уничтожили очередную колонну врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными" Уралами модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", - говорится в сообщении.

Кроме получения трофейных "Торнадо" силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны оккупантов. Так, были ликвидированы два "тигра", танк и два грузовика с боекомплектами.

Фото: ВСУ пополнили список трофеев двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, недавно украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.

Добавим, также в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныЧерниговская область