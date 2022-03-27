"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными" Уралами модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МОУ РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", - говорится в сообщении.

Кроме получения трофейных "Торнадо" силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны оккупантов. Так, были ликвидированы два "тигра", танк и два грузовика с боекомплектами.

Фото: ВСУ пополнили список трофеев двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, недавно украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.

Добавим, также в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.