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ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У"

Фото: ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими машинами окупанта. Також українські військові знищили чергову колону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - йдеться в повідомленні.

Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони окупантів. Так, було ліквідовано два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

Фото: ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, нещодавно українські військові знайшли кинуту самохідну артилерійську установку (САУ) російських військ. САУ повністю споряджена, але без палива.

Додамо, також в степах між Херсонською та Миколаївською областями підрозділи Збройних сил України захопили російський танк.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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