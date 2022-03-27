"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - йдеться в повідомленні.

Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони окупантів. Так, було ліквідовано два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

Фото: ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, нещодавно українські військові знайшли кинуту самохідну артилерійську установку (САУ) російських військ. САУ повністю споряджена, але без палива.

Додамо, також в степах між Херсонською та Миколаївською областями підрозділи Збройних сил України захопили російський танк.