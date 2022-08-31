ВСУ попали по базам россиян в оккупированной Херсонской области: какие потери у врага

Украинские военные рассказали, сколько российских баз и солдат уничтожено на Херсонском направлении 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова .

По информации от военных, удалось попасть в Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты. Также удалось нанести удар по местам дислокации россиян:

Уничтожили скопление россиян в районе Чернобаевки;

Попадание в базирование оккупантов и уничтожение состава БК в Новой Каховке;

Нанесли удар по базе россиян в Широкой Балке. Подтверждено примерно 65 погибших оккупантов.

Военным удалось нанести удар по вражеской колонне, которая двигалась по шоссе в районе Алешек.