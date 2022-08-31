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ВСУ попали по базам россиян в оккупированной Херсонской области: какие потери у врага

Фото: ВСУ попали по базам россиян в оккупированной Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные рассказали, сколько российских баз и солдат уничтожено на Херсонском направлении 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова.

По информации от военных, удалось попасть в Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты. Также удалось нанести удар по местам дислокации россиян:

  • Уничтожили скопление россиян в районе Чернобаевки;
  • Попадание в базирование оккупантов и уничтожение состава БК в Новой Каховке;
  • Нанесли удар по базе россиян в Широкой Балке. Подтверждено примерно 65 погибших оккупантов.

Военным удалось нанести удар по вражеской колонне, которая двигалась по шоссе в районе Алешек.

Напомним, что украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области.

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