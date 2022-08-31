ВСУ попали по базам россиян в оккупированной Херсонской области: какие потери у врага

Украинские военные рассказали, сколько российских баз и солдат уничтожено на Херсонском направлении 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова.
По информации от военных, удалось попасть в Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты. Также удалось нанести удар по местам дислокации россиян:
Военным удалось нанести удар по вражеской колонне, которая двигалась по шоссе в районе Алешек.
Напомним, что украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области.
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