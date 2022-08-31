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ЗСУ влучили по базам росіян в окупованій Херсонській області: які втрати у ворога

Фото: ЗСУ влучили по базам росіян в окупованій Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові розповіли, скільки російських баз та солдатів знищено на Херсонському напрямку 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковник Владислава Назарова.

За інформацією від військових, вдалося влучити в Антонівський автомобільний і залізничний мости. Також вдалося завдати удару по місцях дислокації росіян:

  • Знищили скупчення росіян в районі Чорнобаївки;
  • Влучання в базування окупантів та знищення складу БК в Новій Каховці;
  • Завдали удару по базі росіян в Широкій Балці. Підтверджено приблизно 65 загиблих окупантів.

Військовим вдалося завдати удару по ворожій колоні, яка рухалася по шосе в районі Олешок.

Нагадаємо, що українські військові знищили САУ з екіпажем у Харківській області.

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