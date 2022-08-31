ЗСУ влучили по базам росіян в окупованій Херсонській області: які втрати у ворога

Українські військові розповіли, скільки російських баз та солдатів знищено на Херсонському напрямку 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковник Владислава Назарова.
За інформацією від військових, вдалося влучити в Антонівський автомобільний і залізничний мости. Також вдалося завдати удару по місцях дислокації росіян:
Військовим вдалося завдати удару по ворожій колоні, яка рухалася по шосе в районі Олешок.
Нагадаємо, що українські військові знищили САУ з екіпажем у Харківській області.
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