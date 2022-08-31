Украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области (видео)

Артиллеристы Вооруженных сил Украины с помощью других подразделений уничтожили российскую САУ в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины .

Российская САУ 2С3 "Акация" была уничтожена на Харьковщине вместе с расчетом и боеприпасами.



Аеророзвідка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы. pic.twitter.com/zkYMCOugeY - НГУ (@ng_ukraine) August 31, 2022

"Аеророзвідка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель и корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Военным удалось уничтожить САУ 2С3 "Акация" вместе с расчетом и боеприпасами. Такая артиллерийская установка способна бить на 20 километров и имеет 4 члена экипажа.