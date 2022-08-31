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Украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области (видео)

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Украина, Среда 31 августа 2022 16:44
Украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области (видео) Фото: Украинские военные уничтожили САУ с экипажом в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Артиллеристы Вооруженных сил Украины с помощью других подразделений уничтожили российскую САУ в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины.

"Аеророзвідка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель и корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Военным удалось уничтожить САУ 2С3 "Акация" вместе с расчетом и боеприпасами. Такая артиллерийская установка способна бить на 20 километров и имеет 4 члена экипажа.

Напомним, что нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области.

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