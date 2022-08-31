Украинские военные уничтожили САУ с экипажем в Харьковской области (видео)
Артиллеристы Вооруженных сил Украины с помощью других подразделений уничтожили российскую САУ в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины.
Российская САУ 2С3 "Акация" была уничтожена на Харьковщине вместе с расчетом и боеприпасами.- НГУ (@ng_ukraine) August 31, 2022
Аеророзвідка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы. pic.twitter.com/zkYMCOugeY
"Аеророзвідка Нацгвардии в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы отыскала цель и корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Военным удалось уничтожить САУ 2С3 "Акация" вместе с расчетом и боеприпасами. Такая артиллерийская установка способна бить на 20 километров и имеет 4 члена экипажа.
Напомним, что нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.