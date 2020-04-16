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Минобороны получило почти 10 восстановленных разведывательных машин

Новости » Общество     16.04.2020 - 16:41
Минобороны получило почти 10 восстановленных разведывательных машин
Фото: восстановленные БРДМ-2Л1 (facebook.com/ukroboronprom)

Техника была восстановлена специалистами Николаевского бронетанкового завода

Николаевский бронетанковый завод восстановил и передал Министерству обороны Украины 8 капитально отремонтированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу государственного концерна "Укроборонпром" в Facebook.

Отмечается, что восстановленные бронированные машины получили новейшие средства навигации и связи и тепловизионную систему ночного управления.

Также было изменено расположение личного состава и была улучшена эргономика машины, чтобы ускорить десантирование экипажа. В частности, в машинах появились боковые люки с усиленным бронированием.

Напомним, ранее сообщалось, что на полигоне "Десна" состоялись испытания опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины. Испытательная бригада осуществляла проверку основных тактико-технических характеристик.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области состоялись успешные испытания ракеты "Тополь-М" с дальностью поражения 120 км. Данная ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.

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Новости Украины Министерство обороны РФУкроборонпромтехника
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