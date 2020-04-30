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ЗСУ отримали нову партію бронетранспортерів БТР-4Е

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 17:15
ЗСУ отримали нову партію бронетранспортерів БТР-4Е
Фото: БТР-4Е (ukroboronprom.com.ua)

Збройні сили отримали 5 нових бронетранспортерів

Збройні сили України отримали нову партію бронетранспортерів БТР-4Е, виготовлених Харківським конструкторським бюро з машинобудування (ХКБМ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".

Так, сьогодні Міністерству оборони України передали 5 бронетранспортерів БТР-4Е, оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного підприємства "Маяк".

"Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової частини", - повідомили в "Укроборонпромі".

Зазначається, що підприємство ХКБМ виконало вже 60% державного замовлення. Станом на кінець квітня завод виготовив та передав Міноборони 28 бронетранспортерів з 45, передбачених державним замовленням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони отримало в розпорядження 8 капітально відремонтованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Бронемашини було відремонтовано на Миколаївському бронетанковому заводі.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області відбулися випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". Випробування проходили зі залученням військових літаків СУ-27.

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