ВСУ получили от Германии современную противобортовую мину: как она работает

Военные получили новые немецкие противобортовые мины DM22. Такое оружие помогает украинской армии уничтожать технику российских оккупантов.

"Эти мины спалили уже десятки танков и бронированных машин", - отметили военные.

На мине есть оптоволокно, на которое наезжает вражеская техника, далее теряется связь и мина срабатывает. Советские мины, которыми пользуются ВСУ, являются менее эффективными и не уничтожают вражескую технику полностью.

DM22 устанавливают и маскируют вдоль дорог перпендикулярно предполагаемой траектории движения вражеской техники. В процессе установки мину можно запрограммировать на 40 дней ожидания. Наведение происходит с помощью предварительно установленного прицела. При этом расчет идет на удар в борт, где толщина брони значительно меньше, чем в лобовой части.

Граната способна пробить броню в несколько сотен миллиметров толщиной. Экипаж подбитой машины с высокой вероятностью испытывает множественные травмы: ожоги, контузии, ранения осколками. Кроме того, попадание кумулятивной струи в заброневое пространство боевой машины может спровоцировать пожар или же мгновенный взрыв боекомплекта.