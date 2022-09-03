Десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника (видео)
Фото: Десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника (Getty Images)
Украинским военным удалось уничтожить два российских танка и живую силу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и подразделение артиллеристов нанесли оккупантам потери в технике.
"Также во время огневого контакта, было уничтожено несколько российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, что Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов.
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