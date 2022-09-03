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Десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 20:12
Десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника (видео) Фото: Десантники уничтожили два российских танка и живую силу противника (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить два российских танка и живую силу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и подразделение артиллеристов нанесли оккупантам потери в технике.

"Также во время огневого контакта, было уничтожено несколько российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов.

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