ЗСУ отримали від Німеччини сучасну протибортову міну: як вона працює

Військові отримали нові німецькі протибортові міни DM22. Така зброя допомагає українській армії знищувати техніку російських окупантів.

"Ці міни спалили вже десятки танків та броньованих машин", - зазначили військові.

На міні є оптоволокно, на яке наїжджає ворожа техніка, далі втрачається зв'язок та міна спрацьовує. Радянські міни, якими користуються ЗСУ, є менш ефективними та не знищують ворожу техніку повністю.

DM22 встановлюють та маскують обабіч доріг перпендикулярно передбачуваної траєкторії руху ворожої техніки. У процесі встановлення міну можна запрограмувати на 40 днів очікування. Наведення відбувається за допомогою попередньо встановленого прицілу. При цьому розрахунок йде на удар у борт, де товщина броні значно менша, ніж у лобовій частині.

Граната здатна пробити броню у кількасот міліметрів завтовшки. Екіпаж підбитої машини з високою ймовірністю зазнає множинні травми: опіки, контузії, поранення осколками. Крім того, потрапляння кумулятивного струменя у заброньовий простір бойової машини може спровокувати пожежу або ж миттєвий вибух боєкомплекту.