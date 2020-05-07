ВСУ получили 6 отремонтированных и модернизированных танков

Фото: танки Т-64 и Т-72 (ukroboronprom.com.ua)

Танки украинской армии предоставил Львовский бронетанковый завод

Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины отремонтированные и модернизированные танки Т-64 и Т-72 и успешно завершил контракт с Министерством обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", украинская армия получила 4 единицы танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72.

"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантинных ограничений, однако мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", - рассказал директор завода.

Отмечается, что в настоящее время конструкторско-технологическое бюро работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов бронетехники, в частности танка Т-80 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ получили от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению новую партию бронетранспортеров БТР-4Е. Военным частям передали 5 бронетранспортеров, оснащенных пулеметами украинского производства КТ762.

До этого, ВСУ получили 8 капитально отремонтированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1. Бронемашины передали украинским военным после ремонта на Николаевском бронетанковом заводе.