ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗСУ отримали 6 відремонтованих та модернізованих танків

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 17:09
ЗСУ отримали 6 відремонтованих та модернізованих танків
Фото: танки Т-64 та Т-72 (ukroboronprom.com.ua)

Танки українській армії надав Львівський бронетанковий завод

Львівський бронетанковий завод передав Збройним силам України відремонтовані та модернізовані танки Т-64 та Т-72 та успішно завершив контракт з Міністерством оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".

За даними "Укроборонпрому", українська армія отримала 4 одиниці танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72.

"Частину бронетехніки нам довелось відновлювати в умовах карантинних обмежень, проте ми в стислі строки здійснили всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусу на ЛБТЗ, як результат, нам вдалося якісно організувати роботу та вчасно передати військовим бронетехніку", - розповів директор заводу.

Зазначається, що наразі конструкторсько-технологічне бюро працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів бронетехніки, зокрема танка Т-80 та броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-2 та БТС-4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали від Харківського конструкторського бюро з машинобудування нову партію бронетранспортерів БТР-4Е. Військовим частинам передали 5 бронетранспортерів, оснащених кулеметами українського виробництва КТ762.

До цього, ЗСУ отримали 8 капітально відремонтованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Бронемашини передали українським військовим після ремонту на Миколаївському бронетанковому заводі.

Трьом бригадам Сухопутних військ присвоєно почесне найменування У ЗСУ провели випробування модернізованого танка Т72
Новини України Збройні сили УкраїнитанкиМинистерство обороны РФУкроборонпром
News
On Top