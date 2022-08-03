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ВСУ показали подрыв эшелона российской техники в Херсонской области

Фото: появилось видео, как взрывается российская техника в Херсонской области pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В сети появилось видео, как в Брилевке Херсонской области взрывается эшелон с техникой оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.

1 августа в Херсонской области украинские защитник накрыли мощным огнем много живой силы и техники оккупантов.

Напомним, во время этого удара также были повреждены вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки Херсонской области.

В тот день на южном направлении ВСУ уничтожили противники 52, четыре танка, пару самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", самоходную артуствновку, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

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