ЗСУ показали підрив ешелону російської техніки в Херсонській області

В мережі з'явилось відео, як у Брилівці Херсонської області вибухає ешелон з технікою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ .

1 серпня у Херсонській області українські захисник накрили потужним вогнем багато живої сили та техніки окупантів.

Нагадаємо, під час цього удару також було пошкоджено ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.

Того дня на південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.