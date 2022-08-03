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ЗСУ показали підрив ешелону російської техніки в Херсонській області

Фото: з'явилося відео, як вибухає російська техніка у Херсонській області (pixabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

В мережі з'явилось відео, як у Брилівці Херсонської області вибухає ешелон з технікою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

1 серпня у Херсонській області українські захисник накрили потужним вогнем багато живої сили та техніки окупантів.

Нагадаємо, під час цього удару також було пошкоджено ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.

Того дня на південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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