ВСУ показали уничтожение базы "вагнеровцев" в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Facebook.

Отмечается, что база находилась на территории местного стадиона. После атаки украинских войск от нее практически ничего не осталось.

На видео виден густой черный дым и сгоревшая база. Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что в результате атаки выжил только один оккупант.