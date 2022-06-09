ЗСУ показали знищення бази "вагнерівців" у Луганській області
Українські військові знищили базу російських найманців ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що база була на території місцевого стадіону. Після атаки українських військ від неї майже нічого не залишилося.
На відео видно густий чорний дим та згоріла база. Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що в результаті атаки вижив лише один окупант.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ 9 червня знищила щонайменше десять одиниць броньованої техніки противника, а також близько двох десятків солдатів.
Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ.
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