ВСУ показали работу "Градов" на фронте (видео)

Украинские военные используют против российских оккупантов реактивную систему залпового огня "Град". Защитники показали видео применения этой техники на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.
Стоит отметить, что "Град" - это советская и российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Она предназначена для уничтожения живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других наземных целей.
Один "пакет" (полный запал) установки составляет 40 снарядов. Максимальная дальность атаки - 40 километров.
Напомним, недавно украинские военные также показали в работе британские гаубицы L119. Их используют на юге Украины.
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