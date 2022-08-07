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Десантники показали, как британскими гаубицами уничтожают оккупантов на фронте (видео)

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Херсонская область, Воскресенье 07 августа 2022 16:10
Десантники показали, как британскими гаубицами уничтожают оккупантов на фронте (видео) Фото: ВСУ используют в Херсонской области гаубицы L119 (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники активно применяют против российских оккупантов британские гаубицы L119. Их используют на фронте на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

На кадрах показана работа артиллеристов Десантно-штурмовых войск. Они уже освоили британские 105-мм гаубицы L119 и используют их в Херсонской области.

Десантники подчеркнули, что британские артиллерийские системы являются скорострельными и мобильными, что чрезвычайно важно в бою. Гаубицы помогают защитникам эффективно поражать и уничтожать огневые цели оккупантов.

Стоит отметить, что в июле стало известно об использовании украинскими военными L119. Гаубица стреляет всеми стандартными 105-мм полуфиксированными боеприпасами НАТО, а также реактивными снарядами. Максимальная дальность выстрела может составлять от 11,5 до 19 км.

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