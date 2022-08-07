Десантники показали, как британскими гаубицами уничтожают оккупантов на фронте (видео)

Украинские десантники активно применяют против российских оккупантов британские гаубицы L119. Их используют на фронте на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram .

На кадрах показана работа артиллеристов Десантно-штурмовых войск. Они уже освоили британские 105-мм гаубицы L119 и используют их в Херсонской области.

Десантники подчеркнули, что британские артиллерийские системы являются скорострельными и мобильными, что чрезвычайно важно в бою. Гаубицы помогают защитникам эффективно поражать и уничтожать огневые цели оккупантов.

Стоит отметить, что в июле стало известно об использовании украинскими военными L119. Гаубица стреляет всеми стандартными 105-мм полуфиксированными боеприпасами НАТО, а также реактивными снарядами. Максимальная дальность выстрела может составлять от 11,5 до 19 км.