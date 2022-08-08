ВСУ показали работу "Градов" на фронте (видео)

Украинские военные используют против российских оккупантов реактивную систему залпового огня "Град". Защитники показали видео применения этой техники на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

Стоит отметить, что "Град" - это советская и российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Она предназначена для уничтожения живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других наземных целей. Один "пакет" (полный запал) установки составляет 40 снарядов. Максимальная дальность атаки - 40 километров.