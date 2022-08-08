ЗСУ показали роботу "Градів" на фронті (відео)

Українські військові використовують проти російських окупантів реактивну систему залпового вогню "Град". Захисники показали відео застосування цієї техніки на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

Варто зазначити, що "Град" - це радянська та російська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Вона призначена для знищення живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших наземних цілей. Один "пакет" (повний запал) установки становить 40 снарядів. Максимальна дальність атаки - 40 кілометрів.