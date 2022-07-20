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ВСУ показали, что оставили после себя россияне на острове Змеиный (видео)

Фото: ВСУ показали, что оставили после себя россияне на острове Змеиный (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина проводит исследования и разминирования Змеиного. ВСУ показали, что оставили после себя российские оккупанты на острове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Указано, что операция проводится при участии ГУР МО.

"Проведены работы по исследованию и рекогносцировки территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию", - говорится в сообщении.

Так, украинские бойцы нашли и изъяли образцы вооружения и техники противника.

В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

Также на острове установлен украинский флаг вместо российского "триколора".

"Кроме этого, найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - добавляют в ГУР.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

При этом враг продолжает наносить удары по Змеиному. Так, недавно оккупанты атаковали наземные силы ВСУ под Херсоном и непосредственно сам остров.

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остров Змеиный