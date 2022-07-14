ВСУ показали обломки ракет, сбитых возле Винницы

Во время ракетного удара по Виннице украинские силы ПВО сбили две ракеты. Позже были найдены их обломки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что обломки двух вражеских ракет нашли возле города.
"Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Напомним, сегодня, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы.
Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.
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