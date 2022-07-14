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ЗСУ показали уламки ракет, збитих біля Вінниці

Фото: ЗСУ показали уламки ракет, збитих біля Вінниці (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Під час ракетного удару по Вінниці українські сили ППО збили дві ракети. Пізніше були знайдені їх уламки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що уламки двох ворожих ракет знайшли біля міста.

"Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, тільки дві", - сказано в повідомленні Повітряних сил.

Уламки збитих біля Вінниці ракет (facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці.

Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.

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Вінницяракетный ударВійна Росії проти України