ВСУ показали новый трофей от оккупантов: новая мордорская полевая кухня (видео)

Вооруженные Силы Украины получили очередное пополнение. На этот раз они отобрали у оккупантов полевую кухню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины.

Украинские военные рассказали, что теперь она будет кормить украинских защитников.

"В трофейной казне ВСУ пополнение! На этот раз - новенькая мордорская полевая кухня", - сообщили Сухопутные войска ВСУ.

В частности, в копилку трофеев попала новая полевая кухня оккупантов.

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