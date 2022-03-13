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В Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу

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Черниговская область, Воскресенье 13 марта 2022 13:18
В Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу Фото: в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные ликвидировали танковое подразделение РФ. Он планировал следовать в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Военные части и подразделения Оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "российских асвабадителей". На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело целью беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск за 17 дней войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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