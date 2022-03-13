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ЗСУ показали новий трофей від окупантів: нова мордорська польова кухня (відео)

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Україна, Неділя 13 березня 2022 15:45
ЗСУ показали новий трофей від окупантів: нова мордорська польова кухня (відео) Новий трофей українських військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні Сили України отримали чергове поповнення. Цього разу вони відібрали в окупантів польову кухню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України.

Зокрема, у скарбничку трофеїв потрапила нова польова кухня окупантів.

"У трофейній скарбниці ЗСУ поповнення! Цього разу - новенька мордорська польова кухня", - повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Українські військові розповіли, що тепер вона годуватиме українських захисників.

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили один і підбили ще один ворожий Су-34

Також ми писали, у Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю.

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