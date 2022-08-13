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ВСУ показали артиллерийскую установку, собранную из трофейной техники (видео)

Фото: ВСУ бьют оккупантов из артиллерии, которую собрали из трофейной техники (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники используют на фронте уникальную артиллерийскую установку. Ее собрали из трофейной российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На кадрах показана работа самоходной противотанковой артиллерийской установки. Она была собрана из трофейной техники оккупантов. В частности, специалисты использовали артиллерийский тягач МТ-ЛБ и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Проект и конструкторскую работу украинские пехотинцы сделали самостоятельно. Техника уже прошла тест и находится на фронте в Николаевской области.

Напомним, украинские военные также показали в работе британские гаубицы L119. Их используют на юге Украины.

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