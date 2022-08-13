ЗСУ показали артилерійську установку, зібрану з трофейної техніки (відео)

Українські захисники використовують на фронті унікальну артилерійську установку. Її зібрали з трофейної російської техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На кадрах показана робота самохідної протитанкової артилерійської установки. Вона була зібрана з трофейної техніки окупантів. Зокрема, фахівці використали артилерійський тягач МТ-ЛБ та протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".
Проект та конструкторську роботу українські піхотинці зробили самостійно. Техніка вже пройшла тест та знаходиться на фронті у Миколаївській області.
Нагадаємо, українські військові також показали у роботі британські гаубиці L119. Їх використовують на півдні України.
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