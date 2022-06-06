ВСУ подтвердили гибель российского генерала под Попасной
Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом ВСУ" в Facebook.
Кутузов командовал армейским корпусом "ДНР".
"Эксклюзив. Встречайте. "командующий 1 армейским корпусом генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.
Как правило, информации о российских командирах в открытых источниках немного. Роман Кутузова был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске.
Ранее о гибели Кутузова сообщили российские СМИ и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Напомним, в марте украинские войска ликвидировали российского генерала Андрея Суховецкого, который был заместителем командующего 41-й общевойсковой армии.
До этого сообщалось о ликвидации командующего 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерала Андрея Колесникова.
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