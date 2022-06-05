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Командовал "армией ДНР". Еще один российский генерал погиб в Украине, - Братчук

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 июня 2022 19:18
Командовал "армией ДНР". Еще один российский генерал погиб в Украине, - Братчук Фото: российский генерал Роман Кутузов (vl.ru)
Автор: Сергей Новиков

Украинские военные ликвидировали очередного российского генерала. По предварительным данным, это Роман Кутузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Предварительно стало известно, что сегодня в Украине погиб так называемый командир армейского корпуса "ДНР", генерал-майор Кутузов Р. В.", - отметил он.

Как пишут пророссийские паблики, генерала ликвидировали в районе Лисичанска Луганской области.

Кто такой Роман Кутузов

Как правило, информации о российских командирах в открытых источниках немного. Роман Кутузова был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске.

Напомним, в марте украинские войска ликвидировали российского генерала Андрея Суховецкого, который был заместителем командующего 41-й общевойсковой армии.

До этого сообщалось о ликвидации командующего 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерала Андрея Колесникова.

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