Командовал "армией ДНР". Еще один российский генерал погиб в Украине, - Братчук

Украинские военные ликвидировали очередного российского генерала. По предварительным данным, это Роман Кутузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Предварительно стало известно, что сегодня в Украине погиб так называемый командир армейского корпуса "ДНР", генерал-майор Кутузов Р. В.", - отметил он.

Как пишут пророссийские паблики, генерала ликвидировали в районе Лисичанска Луганской области.

Кто такой Роман Кутузов

Как правило, информации о российских командирах в открытых источниках немного. Роман Кутузова был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске.