ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ подтвердили, что в Днепропетровской области был сбит вражеский самолет

Новина українською →
Днепропетровская область, Вторник 12 апреля 2022 10:44
ВСУ подтвердили, что в Днепропетровской области был сбит вражеский самолет Фото: в Днепропетровской области сбили самолет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные Силы Украины подтвердили, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей сбили российский самолет. Он летел со стороны Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Восток".

"На подлете к Днепропетровской области сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о ликвидации вражеского самолета сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Стоит также отметить, что российские оккупанты в ночь на 12 апреля атаковали этот район с воздуха. Одну из ракет сбили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область Вооруженные силы Украины
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше